ÖVP-Chats: "Einblicke in die finsterste Ecke der Republik"

Nina Tomaselli, Nationalratsabgeordnete (die Grünen) war am Mittwoch zu Gast bei "Vorarlberg LIVE" und sprach über die ÖVP-Causa, den neuen Untersuchungsausschuss und die eingereichten Misstrauensanträge.

SPÖ, FPÖ und Neos haben sich auf einen neuen Untersuchungsausschuss gegen die Regierungspartei geeinigt. Es geht um die Korruptionsermittlungen und Causa Kurz. Die eingereichten Misstrauensanträge der Opposition werden nicht von der Koalitionspartei unterstützt. Dabei kritisierte Grünen-Nationalratsabgeordnete Nina Tomaselli die ÖVP am Dienstag in der Nationalratssitzung für die Vorwürfe stark. "Diese Machenschaften, die wir halt auch in den Chats sehen, die zerstören nachhaltig das Vertrauen in die Politik".