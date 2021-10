Finanzplan, U-Ausschuss und Stressbewältigung

Ökonomin Dr. Margit Schratzenstaller-Altzinger, Grünen-Nationalratsabgeordnete Nina Tomaselli und Neurologe Dr. Volker Busch heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

SPÖ, FPÖ und Neos haben sich auf einen neuen Untersuchungsausschuss gegen die Regierungspartei geeinigt. Es geht um die Korruptionsermittlungen und Causa Kurz. Die eingereichten Misstrauensanträge der Opposition werden nicht von der Koalitionspartei unterstützt. Dabei kritisierte Grünen-Nationalratsabgeordnete Nina Tomaselli die ÖVP gestern in der Nationalratssitzung für die Vorwürfe stark. "Diese Machenschaften, die wir halt auch in den Chats sehen, die zerstören nachhaltig das Vertrauen in die Politik". Mehr dazu heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Prof. Dr. Volker Busch widmet sich der Welt von Geist und Gehirn. Als Neurologe erforscht er an der Universität Regensburg verschiedene Zusammenhänge von Stress, Schmerz und Emotionen. In seinem Buch "Kopf frei!" fasst er seine Erkenntnisse in Bezug auf die fortschreitende Digitalisierung und Informationslast zusammen und bietet Lösungsvorschläge für einen stressfreien Alltag an. Über Strategien, um seinen Kopf freizubekommen, redet er heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".