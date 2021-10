Budget 2022 mit 2,3 Prozent Defizit und Rekordeinnahmen

Das unerwartet hohe Wirtschaftswachstum und die niedrigen Zinsen für die Staatsschulden erleichtern die Budgetsanierung nach der Coronakrise.

Schuldenquote soll sinken

Blümel geht davon aus, dass die Schuldenquote trotz der in mehreren Etappen geplanten Steuerreform von heuer 83,2 Prozent im kommenden Jahr auf 82,8 und dann weiter auf 72,5 Prozent im Jahr 2025 sinkt. "Das war so nicht vorhersehbar", sagte Blümel. Als Gründe für die positivere Entwicklung nannte er das deutlich höhere Wirtschaftswachstum mit entsprechend steigenden Steuereinnahmen, die niedrigen Zinsen für die Staatsschulden sowie die gestaffelte Steuerreform, die nicht alle Entlastungen sofort wirksam werden lässt.

Steuereinnahmen wachsen

Die Steuereinnahmen wachsen heuer um fast 20 Prozent auf 98,3 Mrd. Euro und sollen 2023 erstmals auf knapp über 100 Mrd. Euro steigen. Größter Einnahmenposten ist kommendes Jahr die Mehrwertsteuer (33,2 Mrd. Euro, plus 18,6 Prozent) - auch weil die in der Coronakrise befristet beschlossenen Mehrwertsteuersenkungen Ende 2021 auslaufen. Die Lohnsteuereinnahmen klettern um 11,7 Prozent auf 31,4 Mrd. Euro. Auch die Körperschaftsteuer auf Unternehmensgewinne soll kräftig auf 10 Mrd. Euro (plus 66,7 Prozent) wachsen, die Kapitalertragsteuer um fast 50 Prozent auf 3,8 Mrd. Euro. Weniger Geld erwartet das Finanzministerium u.a. aus der Mineralölsteuer und den Energieabgaben.