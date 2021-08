Olympia Bilanz und Handysucht bei Kindern

VN-Sportchef Christian Adam und Andreas Prenn, Stellenleiter der SUPRO Maria Ebene heute um 17 Uhr zu Gast bei Martin Suppersberger in "Vorarlberg LIVE".

Sieben Medaillen gewannen die Athletinnen und Athleten für Österreich in diesem Jahr. Im Radstraßenrennen, Judo, Diskuswurf, Rudern, Karate und Klettern. Eine erfreuliche Bilanz. Mit Bettina Plank gewann auch eine Vorarlbergerin – nämlich die Bronzemedaille im Karate. VN-Sportchef Christian Adam zieht heute in "Vorarlberg LIVE" Bilanz und erzählt von seinen persönlichen Highlights der diesjährigen Olympischen Spiele in Tokio.