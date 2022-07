"Oben ohne" baden auch in Vorarlbergs Freibädern?

Sollten Frauen im Freibad "oben ohne" baden dürfen? VOL.AT hat sich umgehört, wie Vorarlberger Bad-Betreiber zum Thema stehen.

Jeden Sommer flammt die Debatte ums "oben ohne"-Baden wieder auf. Auch heuer polarisiert das Thema, seit in einem Freibad in Göttingen ein Probebetrieb läuft: An Wochenenden dürfen alle Schwimmbadegäste oberkörperfrei baden. Doch wie denken Bad-Betreiber in Vorarlberg?

Baden in "üblicher Badebekleidung"



Laut dem Sittenpolizeigesetz ist das öffentliche Baden und Sonnenbaden, wenn nichts anderes bestimmt wurde, nur in "üblicher Badekleidung" gestattet. Da es sich bei Freibädern um geschlossene Betriebe handelt, kann jeder Betreiber selbst entscheiden. Manche Schwimmbäder, etwa das Parkbad in Lustenau, haben dies auch in der Badeordnung festgelegt: "Die Badebekleidung hat den ortsüblichen Gegebenheiten zu entsprechen", heißt es dort. Ausgenommen sind Kinder unter sechs Jahren.

Ewald Petritsch im Schwimmbad Rheinauen in Hohenems. Bild: VOL.AT/Mayer

"An und für sich erlaubt"



Zumindest in den Rheinauen in Hohenems ist "oben ohne" bei den Damen laut Ewald Petritsch kein Thema. Das habe sich bereits in den vergangenen zwei Jahren gezeigt. Auch Medienberichte darüber, dass direkte Sonneneinstrahlung auf die Brust nicht gesund sei, hätten dazu beigetragen. "Es wäre an und für sich erlaubt", meint der Bad-Betreiber und Vorarlberger Freibadsprecher. Wenn es doch einmal vorkomme, würden die Damen aufgrund der Größe des Bades ans Ende geschickt werden, wo sie ungestört seien. Auch bei Besprechungen und Sitzungen mit anderen Bad-Betreibern sei "oben ohne" nie Thema gewesen.

Im Walgaubad wäre ein "oben ohne"-Baden nicht denkbar. Bild: VOL.AT/Steurer

Kein "oben ohne" im Familienbad

"Bei uns kein Thema", meint auch Oliver Tschabrunn vom Walgaubad in Bludenz. "Wir sind ein Familienbad, da kannst du das nicht machen." Das gilt auch für das Freibad in Hittisau, das sich ebenfalls als Familienbad positioniert: "Das lassen wir nicht zum Thema werden, weil sie das FKK-Gelände in Hard nutzen können" hieß es gegenüber VOL.AT. Auch im Waldbad Enz in Dornbirn kommt es nicht oft vor. Sie habe noch nie gesehen, dass eine Frau oben ohne gebadet habe, so eine Mitarbeiterin gegenüber VOL.AT.

Alexander Fritz, Betriebsleiter Strandbad Bregenz

"Früher viel präsenter"

"Wir haben nichts dagegen", erklärt Alexander Fritz, Betriebsleiter im Strandbad Bregenz. Die Zahl der "oben ohne"-Badenden habe jedoch stark abgenommen: "Es war früher viel präsenter, aber in den letzten Jahren gab's das praktisch nicht mehr." "Ehrlich gesagt ist das bei uns gar kein Thema", erklärt auch Jakob Glawitsch, Geschäftsführer des Val Blu in Bludenz. Es sei kein Problem und es gebe auch keine Anfragen dazu. Neben dem Freibad gebe es im Val Blu auch einen Saunabereich. Wer "oben ohne" sein wolle, könne dort baden gehen.

Das Waldbad Enz von oben. Bild: VOL.AT/Steurer

"Niemand mehr oben ohne"

Im Erlebnis Waldbad in Feldkirch war "oben ohne" zuletzt vor fünf bis sechs Jahren Thema, wie der Betriebsleiter erklärt: "Es war vor ein paar Jahren da, jetzt ist niemand mehr oben ohne", so Wolfgang Merk. "Bei uns haben sie eigentlich eher mehr an als weniger", meint er gegenüber VOL.AT. So gebe es mittlerweile einige Frauen, die mit Burkini baden würden. Einen Probebetrieb mit oberkörperfreiem Baden für alle Badegäste kann er sich in "seinem Bad" nicht vorstellen.

(VOL.AT)