Norbert Hofer in Vorarlberg: Grüne sind "politische Astralsegler"

Der erste Auftritt des neuen FPÖ-Bundesparteiobmanns Nobert Hofer führte ihn am Sonntag nach Vorarlberg. Im Videotalk warnt er vor Schwarz-Grün auf Bundesebene und grünen "Astralseglern".

Am späten Sonntagnachmittag landete Norbert Hofer mit seinem eigenen Flugzeug auf dem Flugplatz Hohenems. Dies war sein erster öffentlicher Auftritt als Bundesparteiobmann der FPÖ.

Grüne "politische Astralsegler"

Im Videotalk mit Pascal Pletsch warnt er vor einer "schwarz-grünen oder schwarz-grün-pinken" Bundesregierung. Vor allem in den Reihen der Grünen sieht er wenig geeignetes Personal für Ministerposten. So sei zwar Kogler "total in Ordnung", nur auf den restlichen Listenplätze fänden sich "politische Astralsegler".