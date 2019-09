Gegen "linke Vögel": Kickl heizt seinen Fans im Ländle ein

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl startete Intensivwahlkampf in Vorarlberg.

Der FPÖ-Wahlkampf ist in Vorarlberg angekommen, genauer genommen auf dem Allgäuer-Hof von Klubchef Daniel Allgäuer in Feldkirch-Gisingen, wo die FPÖ zum Familienfest eingeladen hat. Die Vorarlberger Nachrichten waren am Sonntag vor Ort und machten sich ein Bild vom Wahlkampfauftakt der Freiheitlichen.