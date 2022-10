Neues Top-Lokal in Ems, wo bald ein Weltstar aufkocht

Spitzenköche und Gourmets

Denn mit der Lounge im Stile einer urbanen Skybar, dem Chefs Table, der von Spitzenköchen bekocht werden wird und dem bekannten Vorkoster als Treffpunkt für Gourmets aus der Region bildet Piringer ein neues Dreigestirn des guten Geschmacks, mitten in der Nibelungenstadt.

Christoph Piringer in seinem neuen Lokal am Schlossplatz 12.

Umfangreiches Programm zur Eröffnung

Für die Eröffnung (am 14. Oktober 2022) erwartet die Besucher ein umfangreiches Programm. Zunächst wird am Samstag die neue Lounge im oberen Stockwerk gebührend im Rahmen einer "Sundowner-Party" mit Cocktails und Sound von DJ FAB eingeweiht.

Erlesene Weine in der Lounge und im Vorkoster.

Weiter geht es dann am Sonntag, wo Christoph Piringer sein Küchenteam rund um Jan Härle, dem ehemaligen Betreiber des Lustenauer Freigeists, Manfred Leitner (früher Tapas Bar Dornbirn) und Lara Fritsche, die für die Patisserie und das Frühstück im Vorkoster verantwortlich zeichnen wird, vor den Vorhang holt. Außerdem werden vier ausgewählte Winzer eine Auswahl ihrer Spitzenweine präsentieren.

Dieter Koschina zu Gast in Hohenems

Als absoluten Stargast und guten Freund des Hauses lotst Piringer zudem Dieter Koschina am 15. Oktober in sein neues Restaurant in der Nibelungenstadt.