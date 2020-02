Neuerlicher Raubüberfall nur 17 Tage nach Gerichtsurteil

25 Monate Gefängnis für vorbestraften 17-Jährigen, der rasch rückfällig wurde. Er war an versuchtem Raub von Marihuana beteiligt. 27 Monate Haft für 18-jährigen Komplizen.

Bereits 17 Tage nach seiner Verurteilung im Raubprozess vom 15. Oktober 2019 am Landesgericht beging der 17-jährige Österreicher türkischer Abstammung nach den gerichtlichen Feststellungen erneut einen Raub. Demnach versuchte der Dornbirner, am 1. November 2019 in Knittelfeld einem Drogenlieferanten auf der Straße 20 Gramm Marihuana im Wert von 200 Euro mit Schlägen und Tritten zu rauben. Beteiligt an dem Raubversuch in der Steiermark waren nach Ansicht der Richter zwei tschetschenische Brüder im Alter von 17 und 18 Jahren.