Neue Wirtschaftshilfen für Unternehmen - Live ab 11

Die Details für die Investitionsprämie stehen schon fest. Das Wirtschaftsministerium hat die Richtlinie dazu finalisiert.

Richtlinie für Investitionsprämie

Die Basisprämie beträgt sieben Prozent, besonders begünstigt sind Investitionen in Digitalisierung, Ökologisierung sowie Gesundheit und Life Science mit einer Prämie von 14 Prozent. Die Investitionsprämie wird damit für diese Bereiche verdoppelt. So können sich Unternehmen die doppelte Prämie abholen, wenn sie Erneuerbare Energieträger ausbauen, auf Effizienz oder Kreislaufwirtschaft setzen. Ausgeschlossen sind klimaschädliche Investitionen, oder Investitionen in unbebaute Grundstücke, in Finanzanlagen, Übernahmen oder in aktivierte Eigenleistungen. "So unterstützen wir Wirtschaft und Klima", so Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.