"Dumm & Dümmer": All-Felix zieht über Kurz und Blümel her

Felix Baumgartner hat auf seiner Facebook-Seite wieder einmal das politische Geschehen in Österreich kommentiert. Ziel seiner Verbalattacke waren diesmal Kanzler Kurz und Finanzminister Blümel.

Baumgartner teilt aus

"'Dumm stellen' - Der neue Stil?" fragt Baumgartner in seinem Facebook-Post, und bezog sich damit auf die Aussagen die Sebastian Kurz und Gernot Blümel, im U-Ausschuss zu Vorwurfen bezüglich Postenschacher in der Casinos-Affäre und zur Schredder-Affäre getätigt hatten. Beide beantworteten nur wenige Fragen der Abgeordneten, besonders Blümel gab oft an sich nicht erinnern zu können.