Ehemaliger Regierungskoordinator Blümel im Ibiza-Ausschuss

Bundeskanzler Sebastian Kurz (L.) und Parteiobmann der ÖVP Wien, Gernot Blümel im Rahmen des 36. Bundesparteitages der ÖVP am Samstag, 29. Februar 2020 in Wien. ©APA

Nach Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Vortag kommt am Donnerstag im Ibiza-Untersuchungsausschuss einer seiner engsten Vertrauten in der türkis-blauen Regierung zu Wort: Der damalige Kanzleramtsminister Gernot Blümel.

Los geht es um 8.30 mit den Eingangsstatements vor heutigen Beginn des Ibiza-U-Ausschusses.VOL.AT berichtet im Livestream.

Der nunmehrige Chef des Finanzressorts und damalige Regierungskoordinator wird dabei ebenso Fragen zu mutmaßlichem Postenschacher in der Glücksspielbranche beantworten müssen.

Auch prominente ÖVP-nahe Vertreter der Casinos Austria sollen Auskunft geben. So etwa der in der Causa beschuldigte Aufsichtsratschef Walter Rothensteiner. Ihm folgt Casinos-Generaldirektorin Bettina Glatz-Kremsner.

