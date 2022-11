Neubau im Feldmoos: Freude bei Bewohner sehr groß

Am Mittwoch bekamen die Bewohner der Wohnanlage Feldmoos die Schlüssel überreicht. VOL.AT besuchte zwei Damen in ihren vier Wänden.

Am Mittwoch konnten endlich die Schlüssel übergeben werden. In den kommenden Tagen soll das "Zügeln" beginnen.

Die beiden Häuser sind generell sehr hell und komfortabel. ©VOL.AT/Mayer

Die Freude bei den Bewohnern war dementsprechend groß. 25 der insgesamt 35 Mieter haben bereits in der alten Siedlung gewohnt und wollten hier auch weiterhin wohnen.

Sabine Streitler öffnete VOL.AT die Türe zu ihrer Wohnung. ©VOL.AT/Mayer

Sie konnten sich in den neuen Gebäuden eine Wohnung aussuchen. Vor Baubeginn wurden Gespräche geführt, um auf Lebenssituation, Wünsche und Bedürfnisse einzugehen. Auch Sabine Streitler (60) und ihr Mann durften ihre neuen Vier-Wände aussuchen.

"Kann man gar nicht vergleichen"

Alles sei neu und barrierefrei, freut sich Streitler gegenüber VOL.AT. Es gebe ein "neues Bad und gerade Böden". "Das kann man gar nicht vergleichen mit der alten Wohnung", gibt sie zu verstehen.

Der Gang der Wohnung ist breit genug für einen Rollstuhl. ©VOL.AT/Mayer

Die Wohnung ist hell und geräumig. Hinter Streitler soll eine neue Küche entstehen, auf diese freut sie sich besonders. ©VOL.AT/Mayer

Für die Dauer des Baus seien sie in einer "Notwohnung" in der gleichen Siedlung untergebracht worden, erklärt Streitler. Sie hätte nauch Hilfe beim Umzug bekommen. "Es war halt eine Notwohnung", meint sie dazu.

Auch das Bad ist barrierefrei eingerichtet. ©VOL.AT/Mayer

"Jetzt können wir alles neu machen"

Die Freude beim Erhalt des Schlüssels sei "brutal" gewesen. "Jetzt hat das lange Warten mal ein Ende", gibt sie zu verstehen. "Jetzt können wir alles neu machen." Am meisten freue sie sich auf eine neue Küche, ist sie sich sicher.

Die Wohnung von Streitler und ihrem Mann hat einen tollen Ausblick. ©VOL.AT/Mayer

"Ist alles schön"

Auch Mira Adjanski wohnt im Feldmoos. Sie kommt aus dem ehemaligen Jugoslawien und lebt seit 50 Jahren in Bregenz. "Mir gehts gut hier", erklärt sie gegenüber VOL.AT. In jedem Fall freue sie sich in die neue Wohnung einzuziehen. "Ist alles schön und tiptopp gemacht", meint sie. Sie sei "vollkommen zufrieden".

Auch Mira durfte sich eine neue Wohnung aussuchen. ©VOL.AT/Mayer

Zuerst habe sie sich entschieden, irgendwo anders hinzuziehen und nicht auf die neue Wohnung zu warten, erzählt sie gegenüber VOL.AT. Rückblickend ist sie aber froh, geblieben zu sein. Für die neue Wohnung hat das Warten sich gelohnt.

Mira in ihrem neuen Wohnzimmer im Feldmoos. ©VOL.AT/Mayer

"Sehr schön und ruhig"

"Diese Umgebung, hier zu wohnen, ist sehr schön und ruhig und fein", verdeutlicht sie. Daher habe sie entschieden, zu bleiben. "Mit Freude wirklich", meint sie. Der schöne Ausblick, der große Balkon, der Lift, die neue Garage, alles sei top.

Für die Bewohner war der Mittwoch ein Tag zum Feiern. ©VOL.AT/Mayer

"Ein sehr sehr guter Preis"



Bei Bekanntwerden der Neubaupläne waren nicht alle Bewohner begeistert. Sie legten Beschwerde ein, weil der Boden absinken könnte. Auch befürchteten sie, die Wohnungen könnten nach der Aufrüstung an Leistbarkeit verlieren. "Ich glaube, dass die Beschwerden, diese Bedenken berechtigt sind", so Vogewosi-Geschäftsführer Hans-Peter Lorenz am Mittwoch gegenüber VOL.AT.

"Das Risiko war gegeben, weil der Untergrund so schlecht war", so Lorenz gegenüber VOL.AT. Das Preisleistungsverhältnis sei "mindestens so gut wie bei den alten Wohnungen", meint Lorenz. Eine dreiundsiebzig Quadratmeter drei-Zimmerwohnung kostet 730 Euro inklusive Betriebskosten. In der heutigen Zeit "doch ein sehr sehr guter Preis" im Vergleich mit anderen Angeboten.

