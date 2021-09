Musik, Tombola und Co.: Charity-Event für Mukoviszidose im Sender

Am Sonntag findet beim Sender in Lustenau ein Event für den guten Zweck statt. Der Erlös kommt Mukoviszidose-Erkrankten zugute.

Mark Nussbaumer ist seit 2011 für den Verein " CF-Team " - dem Verein zur Unterstützung von Personen mit Cystischer Fibrose (Mukoviszidose) - tätig. Er selbst hat zwei Kinder, die an Mukoviszidose erkrankt sind. "Es ist die häufigste chronische Stoffwechselerkrankung", erklärt Nussbaumer gegenüber VOL.AT. Besonders betroffen sind dabei das Atmungssystem und der Verdauungstrakt. Die Krankheit ist fortschreitend und nicht heilbar, aber auch nicht ansteckend. Rund 40 Vorarlberger werden in Tirol in der CF-Ambulanz betreut.

Das macht der Verein

"Ein Fest für alle"



Aktuell steht auch im Ländle ein Projekt an: Am kommenden Sonntag findet ein Charity-Event beim Sender in Lustenau statt. "Es wird ein Fest für alle", meint Nussbaumer. Jung und Alt, Familien und alle Interessierten, können vorbeikommen und von 14 bis 20 Uhr einen gemütlichen Nachmittag im Sender-Garten verbringen. Es gibt Live-Musik von den "Nogoodniks", Kinderschminken, eine Hüpfburg, tolle Tombola-Preise, Grillerei und Kuchen. "Es ist freier Eintritt, es kann jeder kommen", erklärt das Vereinsmitglied. Das "CF-Team" freut sich über jeden, der kommt und über jede Spende. "Man hat Spaß und tut was Gutes", so Nussbaumer. Es gilt die 3G-Regel.