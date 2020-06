Mohrenbrauerei schließt ihre Facebook-Seite

Nach einer Flut von Rassismus-Vorwürfen gegen die Mohrenbrauerei in den letzten Tagen und Wochen, hat das Unternehmen jetzt seinen Facebook-Kanal vorübergehend stillgelegt. Ein sachlicher Dialog sei nicht mehr möglich.

Wie VOL.AT bereits in den vergangenen Tagen berichtet hat, nahmen die Anfeindungen gegen die Dornbirner Traditionsbrauerei wegen ihres Logos seit Beginn der #blacklivesmatter-Bewegung noch einmal massiv zu. Geschäftsführer Thomas Pachole berichtete von schockierenden Nachrichten auf dem Anrufbeantworter, Beschimpfungen wie "Dreckspack" und "Nazis" seien vor allem für die Mitarbeiter sehr belastend.

Auf ihrer Facebook-Seite musste die Mohrenbrauerei jetzt offensichtlich die Reißleine ziehen. Ein sachlicher, respektvoller und wertschätzender Dialog sei nicht mehr möglich, man lege den Kanal vorübergehend still, schreibt das Unternehmen am Sonntag Abend.

Für Fragen bietet das Unternehmen, das in seinem aktuell letzten Posting ausdrücklich betont für Toleranz zu stehen und Rassismus entschieden abzulehnen, unter respekt@mohrenbrauerei.at weiterhin einen Kontakt per Email an.