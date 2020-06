Diskussion um Mohren-Logo: Vorarlberger gestaltet Alternative

#nomohr: Der Dornbirner Unternehmer Vincent Hehle setzt sich für die Änderung des Mohrenbrauerei-Logos ein und hat dafür ein neues entwickelt.

Die Diskussion um das Logo des Vorarlberger Biers ist nicht neu. Bereits 2012 wurde es durch die Initiative #nomohr von Mara Niang und Simon Inou mit rassistischer Stereotypisierung in Verbindung gebracht, da das Markenzeichen die karikaturhafte Silhouette eines Mannes mit wulstigen Lippen, krausem Haar und einer markanten Nase darstellt. Hintergrund des Logos ist laut des Unternehmens das vom ursprünglichen Brauereigründer Josef Mohr übernommene Familienwappen, das den Heiligen Mauritius zeigen soll.

"Für Gespräche immer offen"

"Uns ist klar, dass das Logo polarisiert", erklärt Geschäftsführer Thomas Pachole gegenüber VOL.AT. "Wir wehren uns aber vehement gegen Rassismus-Vorwürfe." Diese Vorwürfe kämen meistens von Personen, die sich nicht mit der Unternehmensgeschichte auseinandergesetzt hätten. In durchgeführten Studien zeige sich immer wieder, dass es in Vorarlberg eine hohe Zustimmung für das Markenzeichen gebe. "Trotzdem sind wir immer für Gespräche und Diskussionen offen", so Pachole weiter.