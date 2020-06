Rassismus-Debatte: Petition will Mohren-Logo retten

Wie berichtet, ist in diesen Tag die Diskussion um das Logo der Mohrenbrauerei neu entfacht. Unterstützung erhält die Traditionsbrauerei nun in Form einer Online-Petition.

Seit dem Durchstarten der #BlackLivesMatter-Bewegung haben sich die Anfeindungen gegen die Dornbirner Traditionsbrauerei nun wieder verschärft. Auch ein Dornbirner Grafiker, der in Eigenregie einen Entwurf für eine neues Logo gestaltete, sorgte in diesem Zusammenhang für Aufsehen. Auf dem vorgeschlagenen neuen Logo wäre ein Birnenbaum zu sehen. "Es wird Zeit dieses Bier ins Jahr 2020 zu bringen und diese elende Karrikatur mit dem zentralen Element unserer Stadt, dem Birnenbaum zu ersetzen", so der Grafiker Vincent Hehle.