Mehr als 8.400 Dosen stehen für neue Impfwoche bereit

Die Corona-Schutzimpfungen werden in Vorarlberg schon am Mittwoch fortgesetzt, wie Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher bekannt gibt: "Mehr als 8.400 Dosen können bis Sonntagabend verimpft werden". Zur kostenlosen Immunisierung eingeladen sind wiederum über 65-Jährige, priorisiert nach Alter und gesundheitlichen Risiken, sowie Patienten mit sehr hohem Risiko. Verimpft werden alle drei bisher zugelassenen Impfstoffe. In Dornbirn, Nenzing und Hirschegg werden Impfstraßen eingerichtet sein, informiert die Landesrätin.