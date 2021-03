Weitere 9.500 Covid-Impfungen bis Sonntag

Zweitimpfungen dominieren Vorarlberger Impfgeschehen – "Wochenend-Impfaktion bringt für mehr als 7.800 Bürger vollständige Immunisierung", so LR Rüscher.

Laut Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher steht Vorarlberg wieder ein intensives Impfwochenende bevor. Von Donnerstagnachmittag (25. März) bis Sonntagabend (28. März) sollen weitere rund 9.500 Vorarlberger eine Corona-Schutzimpfungen erhalten, teilt Rüscher mit. Dominiert wird das Impfgeschehen derzeit von Zweitimpfungen. "Die Wochenend-Impfaktion bringt für mehr als 7.800 Bürger eine vollständige Immunisierung", so die Landesrätin. Die Impfungen finden in drei Impfstraßen statt, die in Dornbirn, Nenzing und Bezau eingerichtet sind.