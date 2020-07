Maskenpflicht kommt zurück: Das sagen die Vorarlberger

Ab Freitag gilt im Lebensmitteleinzelhandel, in Supermärkten, Banken und der Post erneut die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Unser Reporter Medi hat Passanten in Feldkirch nach ihrer Meinung zu diesem Thema gefragt.

Als Reaktion auf steigende Corona-Infektionszahlen weitet Österreich die Maskenpflicht wieder aus. In Supermärkten, Bank- und Postfilialen muss von Freitag an wieder ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Zuletzt galt die Maskenpflicht nur in Bussen und Bahnen, im medizinischen Bereich sowie in einigen Regionen. Seit Anfang Juli hatten sich in Österreich teils wieder mehr als 100 Menschen täglich angesteckt.