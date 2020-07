Maskenpflicht: Warum in Vorarlberg, Herr Minister?

Wegen des Anstiegs der täglichen Covid-19-Infektionszahlen hat die Regierung die Mitte Juni gelockerte Maskenpflicht wieder verschärft. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sprach im ZiB 2-Interview mit Armin Wolf über die Rückkehr der Masken.

"Wir bemerken wieder ein virologisches Grundrauschen in Österreich. Das heißt, ein Indikator für uns sind die sogenannten Rhinoviren, die normale Erkältungen und Schnupfen auslösen", so Gesundheitsminister Rudolph Anschober. Bundesweit steige in ganz Österreich die Zahl dieses Parameters an. "Das heißt, wir müssen handeln. Wir wollen nicht zu spät dran sein. Und deshalb war der Beschluss aus meiner Sicht ein sehr vernünftiger", so Anschober. Die Maskenpflicht sei an den Orten eingeführt worden, die Menschen besuchen müssen. "In die Modeboutique oder ins Gasthaus muss ich nicht gehen, wohl aber in den Supermarkt", so Anschober.