Bitschi gegen Ausweitung der Maskenpflicht

Die Bundesregierung wird am Dienstagnachmittag weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus bekanntgeben. Erwartet wird etwa eine Ausweitung der Maskenpflicht. Für 15.00 Uhr ist eine Pressekonferenz mit Bundeskanzler Kurz, Vizekanzler Kogler, Gesundheitsminister Anschober und Innenminister Nehammer angekündigt.

FPÖ-Landesobmann Christof Bitschi spricht sich hingegen gegen die Ausweitung der Maskenpflicht in Vorarlberg aus.

FPÖ für regionale unterschiedliche Maßnahmen

Bitschi hält regional unterschiedliche Corona-Maßnahmen für sinnvoller: "Es ist nicht nachvollziehbar, dass in Vorarlberg wieder die Maskenpflicht für alle eingeführt werden soll, nur weil sich irgendwo in Ostösterreich neue Infektions-Cluster bilden", kritisiert Bitschi die durchgesickerten Pläne der Bundesregierung.

Bitschi fordert zudem Landeshauptmann Wallner und die Landesregierung auf, sich ebenfalls gegen eine Maskenpflicht in Vorarlberg zur Wehr zu setzen, "solange in Vorarlberg die Corona-Fallzahlen so verschwindend gering sind".