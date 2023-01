Liebesleben mit Betty: Die Vulva

Alles, was beim weiblichen Geschlecht außen ist, ist die Vulva. Damit sind die inneren und äußeren Venuslippen (wir sagen nicht mehr Schamlippen, weil wir uns dafür nicht schämen), die Klitoris-Perle (mit oder ohne Häubchen) sowie der Harnröhrenausgang gemeint. Die Vagina beginnt am Eingang, hinter dem Kranz des Jungfernhäutchens. Manche kommen ohne, andere mit diesem Häutchen auf die Welt und es sieht auch immer anders aus – damit ist es ganz sicher kein Beweis für Jungfräulichkeit.

all

all

self

self

Vulven sind wie Fingerabdrücke

Wir haben, was Genitalien angeht, ein ganz klares Repräsentationsproblem. Die Darstellungen in den Medien sind nicht vielfältig genug und lösen bei vielen Menschen die Sorge aus, untenrum "nicht normal" oder "nicht schön" zu sein. Das muss aufhören! Vulven sind so vielfältig und verschieden wie Fingerabdrücke – jeder Mensch hat ein ganz individuelles, liebenswertes und einzigartiges Geschlecht .