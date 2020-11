Lech/Zürs-Projektbetreiber rechtfertigen sich

Die Betreiber der Flexenarena in Lech-Zürs rechtfertigen sich nach Vorwürfen zu Gesetzesübertretungen bei der Errichtung der Weltcup- und Trainingsstrecke.

Bauverhandlung wegen Lockdown verschoben

Man habe bei der Errichtung unter enormem Zeitdruck gestanden, wegen des Lockdowns habe sich die Bauverhandlung von Mai auf Mitte August verschoben, heißt es in der Stellungnahme. Die Verhandlung am 18. August sei positiv verlaufen, die schnellstmögliche Ausstellung des Baubescheids sei in Aussicht gestellt worden, allerdings habe sich dann herausgestellt, dass noch zwei Gutachten fehlten. Vorbereitungsarbeiten an der "Flexenarena" seien von der Bezirkshauptmannschaft Bludenz bis zum 28. August eingestellt worden.