Kulturhauptstadt 2024 - Vorarlberg bot bei Jurybesuch "Theaterstück"

Der Besuch der Jury für die Kulturhauptstadt 2024 in der Bewerberregion "Dornbirn plus" am Mittwoch ist offenbar erfolgreich verlaufen.

"Wir haben großes Lob bekommen", so die für die Bewerbung verantwortliche Kulturmanagerin Bettina Steindl am Donnerstag zur APA. "Wir konnten interessante Geschichten erzählen, haben alles sehr persönlich angelegt und gezeigt, wo wir hinwollen", sagte sie.

"Es war wie in einem Theaterstück, wir hatten alles perfekt organisiert und durchgetaktet", beschrieb Steindl die durch Vorarlberg führende Tour für vier Mitglieder der insgesamt zwölfköpfigen Jury, die mit internationalen Kulturmanagern besetzt ist. Acht Stunden war beim finalen Besuch Zeit, die Bewerberregion ins rechte Licht zu rücken. Wohl ein knapper Zeitrahmen, denn hinter "Dornbirn plus" stehen neben Dornbirn auch die Städte Feldkirch und Hohenems sowie der Bregenzerwald. Es gehe bei der Bewerbung um die Kulturhauptstadt nicht um eine "Landschaftsführung" oder darum, die "eigene Genialität zu zeigen", betonte Steindl. Vielmehr wolle man herausstellen, welche Themen den Menschen in Vorarlberg exemplarisch für jene in ganz Europa unter den Nägeln brennen und "wie man mit Mitteln der Kunst Antworten findet".

"Mutausbruch" als Motto

Zuviel verraten wollte Steindl über den zuvor geheim gehaltenen Jurybesuch nicht, aber man habe sich etwa mit dem Führungskräftemangel und dem Fehlen von Frauen in Führungsriegen beschäftigt, auch mit Fragen des Zusammenlebens. Um internationale Kräfte an eine Region zu binden, brauche es eine offene, bunte Gesellschaft sowie ein kulinarisches und kulturelles Angebot, das abseits von Institutionen auch im Alltag gelebt werde. "Die Jury bekam einen guten Eindruck, sie haben unsere Organisation gelobt", so Steindl. Laut ihrem Feedback sei es besonders gut gelungen, die sogenannten "Needs", also was es in einer Region braucht oder wo es drückt, herauszustreichen. Die Vorarlberger Bewerbung steht unter dem Motto "Mutausbruch".

Abschließende Präsentation in Wien

Ein Team der Bewerberregion "Dornbirn plus" werde am Freitag nach Wien aufbrechen, wo in der Folge die abschließende Präsentation der Bewerber im Bundeskanzleramt stattfinden werde. Die Bekanntgabe der Entscheidung der Jury wird am Dienstag, 10.00 Uhr, durch das Bundeskanzleramt erfolgen. Eine öffentliche Veranstaltung dazu werde es in Dornbirn nicht geben, so Steindl. Neben "Dornbirn plus" gehen das Salzkammergut, mit Bad Ischl an der Spitze, und St. Pölten ins Rennen um die Kulturhauptstadt 2024. Bad Ischl soll am Freitag ein Jurybesuch bevorstehen, St. Pölten ist offenbar am Samstag dran.