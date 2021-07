Knecht: "Kenne keine Frau, der das noch nicht passiert ist"

Die Autorin und Journalistin Doris Knecht sprach am Freitag in "Vorarlberg LIVE" über Cyberstalking, Frauenverachtung und ihr neues Buch "Die Nachricht".

Am 26. Juli erscheint Doris Knechts neuer Roman "Die Nachricht". Die Protagonistin Ruth wird mit Nachrichten eines anonymen Absenders konfrontiert, der zu viel über sie und ihr Leben weiß. Cyberstalking und was es anrichtet ist das Thema. Wieso das Thema so aktuell ist und wie die Arbeit an dem Roman war, erzählt Doris Knecht heute in "Vorarlberg LIVE".