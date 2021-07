ORF, Olympia und Lieferengpässe

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz, Geschäftsführer des Olympiazentrums Sebastian Manhart und Air&Sea Geschäftsführer der Gebrüder Weiss Lothar Thoma heute um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Morgen werden die Olympischen Spiele in Tokio eröffnet. Ein Tag vor der Eröffnungsfeier kündigen die Olympia-Organisatoren den Kreativdirektor der Eröffnungsfeier Kentaro Kobayashi, wegen Verunglimpfung des Holocaust. Es ist nur ein Punkt in einer Reihe von Pannen, welche bisher Schlagzeige machten. Sebastian Manhart, Geschäftsführer des Olympiazentrums Vorarlberg spricht heute in "Vorarlberg LIVE" über Organisationspannen, die Vorarlberger Athleten und Athletinnen und Medaillen-Chancen für Österreich.

Die Lieferzeiten von Produkten aus Übersee haben sich seit der Pandemie drastisch verlängert. Die Container stehen in den Häfen und kommen nicht weiter. Die Suezkanal-Blockade durch das Containerschiff "Ever Given" trug ebenfalls zu Lieferverzögerungen bei. Heute dazu in "Vorarlberg LIVE": Lothar Thoma, Geschäftsführer des Bereichs Air&Sea der Gebrüder Weiss.