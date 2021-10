Klimajäger, But Beautiful und die Lage in Israel

Meteorologe und Moderator Andreas Jäger, Filmemacher Erwin Wagenhofer und ORF-Auslandskorrespondent Tim Cupal heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE". Andreas Jäger, Moderator, Autor und Meteorologe "Die Alpen im Fieber" heißt sein neuestes Werk im Kampf gegen den Klimawandel.

Seine Dokumentationen sind erschütternd ehrlich. "We Feed the World", "Let’s Make Money" und "alphabet" handeln von den immer wiederkehrenden Problemen unserer Gesellschaft: Ernährung und Globalisierung, Lücken im weltweiten Finanz- und Bildungssystem. In seiner aktuellen Dokumentation "But Beautiful" geht Erwin Wagenhofer filmisch der Frage nach "wie könnte ein gutes, ein gelungenes Leben aussehen?" und beleuchtet dazu Menschen, die unterschiedliche Perspektiven zum Thema Glück und Verbundenheit verkörpern, jedoch alle dasselbe Ziel vor Augen haben: eine zukunftsfähige Welt. Über die Dreharbeiten, die Menschen und was dieses Projekt mit ihm gemacht hat, redet Filmemacher Erwin Wagenhofer heute mit Gerold Riedmann in "Vorarlberg LIVE".