"Klimawandel geht viel schneller als erwartet"

Weltklimaforscher Keywan Riahi sprach in "Vorarlberg LIVE" über die Häufung von Extremwetter-Ereignissen und den Null-Emissionen-Ansatz.

Ein verheerender Bericht des Weltklimarates sorgte Anfang August für Aufsehen. Für Keywan Riahi, Weltklimaforscher und Direktor des Energieprogramms des Internationalen Instituts für Angewandte Systemanalyse (IIASA), zeige der Bericht deutlich, dass sich sowohl Häufigkeit der Extremwetter-Ereignisse als auch die Intensität stark verändert hat. Es sei zwar sehr schwer, dem Klimawandel einzelne Ereignisse zuzuordnen, Daten würden jedoch zeigen, dass diese in einer viel größeren Häufigkeit auftreten. "Die derzeitigen Ereignisse, die wir sehen, hätte man ohne Klimawandel nicht ausschließen können, aber dass die letzten zehn bis 15 Jahre fast jedes Jahr ein Hitzerekord gebrochen wurde, ist statistisch sehr eindeutig", so Riahi am Montag in "Vorarlberg LIVE".