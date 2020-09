"Hormonelle Verhütungsmittel sind aus gynäkologischer Sicht gesünder"

Noch immer halten sich manche schon längst widerlegte Mythen hartnäckig in den Köpfen vieler Frauen. Dr. Bemetz, Fachobmann der Gynäkologie Vorarlberg, über die Vor- und Nachteile der hormonfreien, sowie hormonellen Verhütung mit Fokus auf die Spirale.

Mythen über Mythen

Trotz dieser belegten Erkenntnisse, nimmt der Gynäkologe tagtäglich eine klare Tendenz zur hormonfreien Verhütung unter seinen Patientinnen wahr. "Die Regelschmerzen und starken Blutungen werden im Glauben sich seinem Körper ohne Hormone etwas Gutes zu tun, in Kauf genommen", so Bemetz aus Erfahrung. Dass jene Beschwerden jedoch fatale Folgen haben können, wäre den meisten Frauen nicht bekannt.

Regelschmerzen und ihre Folgen

Hormonelle Verhütung als Prävention

Trügerisches Placebo

"Umso enttäuschter sind sie dann, wenn sie die Pille oder die Hormonspirale absetzen und keine Linderung der Beschwerden feststellen", so der Experte über den trügerischen Effekt des Placebos. Ganz deutlich zeige sich dieser Trugschluss bei Gewichtsproblemen. Nach Absetzen der hormonellen Verhütung, würden die Frauen aufgrund ihres Irrglaubens weniger Acht auf Bewegung und Ernährung legen und folglich erst recht einige Kilos zunehmen, so der Experte aus seiner 25-jährigen Praxiserfahrung. Fakt ist, dass in nur ein bis zwei Prozent der Fälle die Hormone an der Gewichtszunahme schuld sind, untermauert er die Fehlinterpretation.