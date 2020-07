Abtreibungspille bald beim Gynäkologen erhältlich?

Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) hat eine Änderung des Zulassungsbescheids der Abtreibungspille Mifegyne genehmigt.

Bisher durfte das Medikament in Österreich nur in speziell dafür vorgesehenen Kliniken verabreicht werden. Die legislative Änderung würde Gynäkologen dazu befugen, die Tablette in ihren Praxen verabreichen zu dürfen.