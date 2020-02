Alkoholisierte Schwangere - Vorarlberger Gynäkologin warnt vor Folgen

Wie gefährlich ist Alkoholkonsum während der Schwangerschaft für Mutter und Kind? VOL.AT hat bei Frauenärztin Barbara Niederer-Bauer nachgefragt.

Ein unfassbarer Fall ereignete sich kurz vor Weihnachten in der polnischen Stadt Nowy Dwór Mazowiecki in der Nähe von Warschau. Wie Medien in Polen berichten hatte die hochschwangere Frau bei der Entbindung mehr als 3,2 Promille im Blut. Beim Baby - das drei Wochen zu früh auf die Welt kam - wurde ebenfalls ein Alkoholgehalt von mehr als 3,0 Promille festgestellt. Die Ärzte stellten beim Baby auch genetische Defekte fest, die wohl in Zusammenhang mit dem Alkoholmissbrauch der Mutter stehen.