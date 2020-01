Schwangere Frau hat 3,2 Promille im Blut - Baby stirbt

Eine stark alkoholisierte Mutter tauchte in einem Krankenhaus in Polen zur Entbindung auf - drei Wochen später verstarb der Säugling.

Dieser unfassbare Fall ereignete sich kurz vor Weihnachten in der polnischen Stadt Nowy Dwór Mazowiecki in der Nähe von Warschau. Wie Medien in Polen berichten hatte die hochschwangere Frau bei der Entbindung mehr als 3,2 Promille im Blut. Beim Baby - das drei Wochen zu früh auf die Welt kam - wurde ebenfalls ein Alkoholgehalt von mehr als 3,0 Promille festgestellt.