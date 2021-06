Hopfner: "Wohnen ist kein Luxusgut"

LAbg. Thomas Hopfner, Klubobmann der SPÖ, sprach am Dienstag bei "Vorarlberg LIVE" mit Marc Springer über leistbares Wohnen und das Modell einer Leerstandsabgabe.

Wohnen soll wieder leistbar sein. Deswegen bringt SPÖ Klubobmann Thomas Hopfner einen Antrag in den Landtag ein, in der die Entwicklung eines Modells für eine Leerstandsabgabe vorgeschlagen wird. Außerdem wollen die Sozialdemokraten die Deckelung der Mieten voranbringen. Wie die SPÖ die Ziele umsetzen möchte, erzählt Thomas Hopfner heute in "Vorarlberg LIVE".

SPÖ-Klubobmann Thomas Hopfner verteidigte die Forderung nach einer Leerstandsabgabe in Vorarlberg. Darin sieht Hopfner eine Möglichkeit, die – im österreichweiten Vergleich – hohen Mieten im Ländle in den Griff zu bekommen.

Dem Klubobmann nach soll es wohl etwa 200 leerstehende Wohnungen in Vorarlberg geben, die man vermieten könnte. "Denn Wohnen ist ein Grundbedürfnis und kein Luxusgut", so Hopfner. Viele Vorarlberger müssten mittlerweile bis zu 50 Prozent ihres Einkommens für Wohnen ausgeben. Deshalb bringt Hopfner jetzt einen Antrag in den Landtag ein, in der die Entwicklung eines Modells für eine Leerstandsabgabe vorgeschlagen wird.