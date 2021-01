Hilfsgüter für Erdbeben-Opfer in Kroatien: Jetzt sind noch Spenden möglich

Die kroatisch katholische Mission Feldkirch sammelt Spenden für Erdbebenopfer in Kroatien. Seelsorger Juraj Kostelac hat mit VOL.AT über die Aktion gesprochen.

Kurz nach Weihnachten erschütterten schwere zerstörerische Erdbeben die Republik Kroatien. Tausende Häuser wurden zerstört. Rund 116.000 Menschen haben innerhalb weniger Minuten ihr Hab und Gut verloren und stehen ohne ein Dach über dem Kopf da. Zahlreiche von ihnen wohnen derzeit notdürftig in Containern und Zelten. Die kroatisch katholische Mission Feldkirch und das Team der Kroaten in Vorarlberg sammeln daher Sachspenden für Bedürftige in Kroatien.