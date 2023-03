Große Unterstützung für Familie nach Brand-Tragödie

Ende Februar verlor eine Lauteracher Familie bei einem Brand ihre Tochter. Die Gemeinde startete eine Hilfsaktion, die Unterstützung ist groß.

Der Verlust für die betroffene Familie ist groß. Sie verloren bei dem Brand am 24.02. ihre Tochter. Das Haus, in dem auch die Großeltern wohnten, ist zudem nicht mehr bewohnbar, persönliche Gegenstände wurden vernichtet. Die Betroffenheit und Anteilnahme in Lauterach ist dementsprechend groß. Bürgermeister Elmar Rhomberg spricht von einer "sehr schwierigen Situation". Man werde alles daran setzen, der Familie zu helfen.

Gemeinde unterstützt Familie



Die Familie wurde von der Gemeinde noch am selben Tag neu untergebracht: "Es sind zwei Wohnungen", erklärt Viezbürgermeisterin Sabine Kassegger gegenüber VOL.AT. "Die Eltern und die Großeltern haben jeweils eine Wohnung im selben Gebäude bekommen." Große Unterstützung sei hier vom Verein "mitnand – Lauterach hilft" mit Werner Hagen und von der Firma Lutz mit Leiter Jürgen Mayr gekommen. "Die beiden waren hier sehr involviert und hilfsbereit", so Kassegger.

Viele Lauteracher und Vorarlberger boten ihre Hilfe für die Familie an: "Sachgüter braucht man im Moment keine mehr", erklärt die Vizebürgermeisterin. "Die Wohnungen sind jetzt so weit eingerichtet. Es wird sich vermutlich jetzt erst nach und nach herauskristallisieren, was sie noch genau brauchen." Wer die Familie derzeit unterstützen möchte, kann dies über ein von der Gemeinde eingerichtetes Spendenkonto oder Einkaufsgutscheine erledigen. "Das hilft ihnen derzeit am besten weiter", verdeutlicht Kassegger gegenüber VOL.AT. Die Gutscheine können man auf der Gemeinde abgegeben, sie werden dann weitergeleitet.