Brand-Tragödie in Lauterach: Kleines Mädchen (8) schwer verletzt

Am frühen Freitagnachmittag brach in einem Wohnhaus in Lauterach ein Feuer aus.

Am Freitag, gegen 13.40 Uhr, brach in einem Wohnhaus in Lauterach ein Feuer aus. Wie Polizeisprecher Wolfgang Dür gegenüber VOL.AT sagt, ist die Brandursache noch unklar.

Kind schwer verletzt

self all Open preferences.

Bei dem Feuer wurde ein achtjähriges Mädchen schwer verletzt. Nach der Erstversorgung wurde das Kind mit dem Helikopter "C8" ins LKH Feldkirch transportiert.

self all Open preferences.

In dem Haus wohnten die Großeltern, sowie das Elternpaar mit drei Kindern - die weiteren Bewohner wurden laut Polizeisprecher Wolfgang Dür nicht bzw. nur leicht verletzt.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar, laut Feuerwehr ist es auch schwer einen genauen Brandort festzustellen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war bereits der obere Stock in Brand, so der Feuerwehreinsatzleiter gegenüber VOL.AT. Der Brand sei mittlerweile gelöscht worden, die Feuerwehr sei noch dabei, die Glutnester zu löschen.

self all Open preferences.

Großeinsatz der Blaulichtkräfte

Im Einsatz waren 80 Feuerwehrleute mit acht Fahrzeugen, 20 Personen von der Rettung, zehn Polizeibeamte sowie der Notarzthubschrauber C8. (VOL.AT)

Innerhalb von wenigen Minuten waren ...

... die Einsatzkräfte beim Brand vor Ort.