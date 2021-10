Gesamteröffnung Mitte Dezember: Endspurt in Bludenz-Bürs

Seit März 2019 wird an der Anschlussstelle Bludenz-Bürs gewerkelt. Die Zielgerade ist fast erreicht. Bis Ende November will man fertig sein.

Die Arbeiten an Vorarlbergs wahrscheinlichst größter Autobahn-Baustelle Bludenz-Bürs sind in der finalen Phase angelangt. Die Abfahrt-Rampe Richtung Innsbruck wird in den nächsten Tage geöffnet und für den Verkehr freigegeben. "Ein großer Teil ist jetzt noch der Abbruch der Behelfsbrücke, die wir letztes Jahr errichtet haben als Ersatz für die Fußgänger und Radfahrer", erklärt Asfinag-Bauleiter Christian Hartmann. Sie soll Anfang November abgebrochen werden.