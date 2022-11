Am Sonntag startet die Weltmeisterschaft in Katar. Vorarlbergs Fußballpräsident Horst Lumper verheimlichte bei Vorarlberg LIVE-Moderator Marc Springer nicht, „dass ich nicht wirklich mit Vorfreude auf die WM blicke, die ist etwas getrübt. Dennoch werde ich mir die Spiele ansehen.“

Der Bregenzer, der am Donnerstag seinen 61. Geburtstag feierte, gab auch zu, dass die WM in Katar, „ein Ausreißer ist. Wir wissen alle, dass sie dort nicht hingehört“, und erklärte gleichzeitig: „Geld regiert die Welt – und auch den Fußball. Wobei man, wenn man auf die Kosten dieser WM blickt, an einen Punkt angelangt ist, an dem man zum Nachdenken gezwungen ist.“

Dänemark als Geheimtipp

Dennoch ist der VFV-Präsident Vergaben der Weltmeisterschaft an weniger tradionelle Fußballnationen nicht abgeneigt, „denn wenn man an die WM in Japan/Südkorea 2002 zurückdenkt, hat es dort einen richtigen Schub gegeben.“ Dass es trotz großer Kritik an den Bedingungen für die Arbeiter in Katar, etwas zum Guten gewandt hat, erlebte Lumper bei einem Besuch vor drei Monaten in Katar selbst: „In vielen Gesprächen wurde erklärt, dass einiges, natürlich nicht alles, besser geworden ist. Aber ob es auch nachhaltig ist, weiß ich nicht. Ich hoffe es.“