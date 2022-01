Clemens Sagmeister war am Freitag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE" und sprach über den 2G-Unmut unter den Händlern sowie die aktuelle Situation mit Omikron.

Der Lockdown für Ungeimpfte endet, 2G im Handel bleibt jedoch. Der Unmut unter den Händlern steigt immer weiter, nach Verkündung der neuen Regelung machten sie einmal mehr dem Ärger Luft. In "Vorarlberg LIVE" sprach Clemens Sagmeister mit VN-Chefredakteur Gerold Riedmann über die enormen Umsatzeinbußen und die Forderungen an die Politik.

Video: Clemens Sagmeister beziffert den Verlust des Handels durch die 2G-Regel

Aussprache der Bregenzer Händler mit Coronademo-Organisatoren: Gleich an zwei Fronten haben die Nonfood-Händler in Bregenz zu kämpfen. Zum einen mit der 2G-Regel im Handel, zum anderen mit den Demonstrationen und ihrer Drohung, Bregenz künftig täglich lahmzulegen. Das erklärte der Obmann der Bregenzer Wirtschaftsgemeinschaft (WIGEM), Clemens Sagmeister, im Gespräch mit VN-Chefredakteur Gerold Riedmann bei "Vorarlberg LIVE" am Freitag.

Video: Clemens Sagmeister zur Haltung von Bürgermeister Ritsch zu den Corona-Demos

Er sei grundsätzlich für das Demonstrationsrecht, doch nun habe man die Initiative ergriffen und mit den Organisatoren der Demos "ein konstruktives Gespräch geführt". Gefordert wird von ihnen ein Gespräch mit der Landesregierung, nun sei man in der Rolle des Vermittlers, so der WIGEM-Obmann, der an die Politik appelliert, diesen Dialog zu führen. "Für uns ist das keine einfache Situation", erklärt er die Lage in der sich der Bregenzer Handel befindet. Das zeigt sich auch an den Umsätzen, die seien im Jänner 30 bis 40 Prozent zurückgegangen.