Ritsch zeigt Verständnis für Corona-Demonstranten

Nachdem die ÖVP dem Bregenzer Bürgermeister Untätigkeit vorwarf, sorgt dieser jetzt mit einem Social Media-Posting für Aufsehen.

Die bis zu dreimal wöchentlich stattfindenden Corona-Demos in Bregenz sorgen immer wieder für Wirbel in der Landeshauptstadt. Der Bregenzer Handel läuft gegen die Corona-Demos Sturm. Veronika Marte (ÖVP) forderte kürzlich in einer Aussendung, dass der Bregenzer Bürgermeister doch den Dialog mit den Demo-Initiatoren suchen solle, um durch ein Gespräch eine Übereinkunft zu treffen. Aus der Sicht von Veronika Marte müsste es das Interesse eines Bürgermeisters sein, ein "gutes Miteinander von Wirtschaft und Demonstranten sicherzustellen und Schuldzuweisungen zu unterlassen", wie sie in der Aussendung schreibt.