EU-Wahl 2019 in Vorarlberg: Ergebnis für Ihre Gemeinde

Von Au und Bregenz über Dornbirn und Hohenems bis Feldkirch, Bludenz und Lech: Die Wahlergebnisse der Europawahl 2019 in Vorarlberg für alle 96 Gemeinden.

Ergebnis der EU-Wahl 2019: So hat Vorarlberg gewählt. In Vorarlberg hat die ÖVP insgesamt 35,38 Prozent der Stimmen eingefahren. Das entspricht einem Plus von 7,33 Prozent im Vergleich zur EU-Wahl im Jahr 2014. Die SPÖ kann um 2,8 Prozent auf 13,38 Prozent zulegen, die FPÖ verliert 2,22 Prozent und rutscht auf 14,83 Prozent hinunter. Die Grünen verlieren 5,95 Prozent und kommen bei der Europawahl 2019 in Vorarlberg auf 17,34 Prozent aller Stimmen. Die NEOS erreichen 17,10 Prozent (+ 2,19 Prozent). Die KPÖ erreicht 0,6 Prozent, die Liste “Europa” 1,2 Prozent.