# Dornbirn: ÖVP legt stark zu und löst Grüne auf Platz eins ab

In Dornbirn hat die ÖVP die Grünen vom ersten Stockerplatz

gestoßen. Die Volkspartei, 2014 auf Platz 2, kam auf 32.86 Prozent,

das ist ein deutliches Plus von 8,23 Prozentpunkt. An zweiter Stelle

liegen nun die Grünen, die 19.9 Prozent erreichten und mit minus

5,75 Prozentpunkt ordentlich abbauten. Die NEOS versammelten in

Dornbirn 16.97 Prozent der Wähler hinter sich – eine Verbesserung um

1,58 Prozentpunkt.