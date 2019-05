# In Schruns liegt die ÖVP wieder an der Spitze

Die ÖVP bleibt in Schruns bei der EU-Wahl stimmenstärkste Partei

und baut ihre Vormachtstellung deutlich aus. Die Volkspartei

erzielte 38.35 Prozent, das ist ein deutliches Plus von 7,12

Prozentpunkt gegenüber 2014. Zweitplatzierte sind die NEOS, die 17.3

Prozent erreichten und demnach um 3,46 Prozentpunkt wuchsen. Die FPÖ

überzeugte in Schruns 16.14 Prozent der Wähler – ein Rückgang um

2,69 Prozentpunkt.