# ÖVP übernimmt Führung in Hohenems

In Hohenems hat die ÖVP die FPÖ verdrängt und den ersten Platz

geschafft. Die Volkspartei, 2014 auf Platz 2, kam auf 30.15 Prozent,

das ist ein deutliches Plus von 7,47 Prozentpunkt. An zweiter Stelle

liegt nun die FPÖ, die 19.99 Prozent erreichte und mit minus 5,13

Prozentpunkt im Lichte der Regierungskrise ordentlich abbaute. Die

Grünen versammelten in Hohenems 17.71 Prozent der Wähler hinter sich

– ein Rückgang um 4,61 Prozentpunkt.