# ÖVP in Krumbach weiter auf Platz eins

Die ÖVP bleibt in Krumbach bei der EU-Wahl auf dem ersten Platz

und baut ihre Vormachtstellung aus. Die Volkspartei erzielte 48.84

Prozent, das ist ein Plus von 4,32 Prozentpunkt gegenüber 2014.

Platz zwei ging an die FPÖ, die 19.02 Prozent erreichte und demnach

um 1,21 Prozentpunkt wuchs. Die Grünen überzeugten in Krumbach 11.05

Prozent der Wähler – ein Rückgang um 4,36 Prozentpunkt.