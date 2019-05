# ÖVP erringt ersten Platz in Vandans In Vandans hat die ÖVP die FPÖ vom ersten Stockerplatz gestoßen. Die Volkspartei, 2014 auf Platz 2, kam auf 34.13 Prozent, das istungeachtet des morgigen Misstrauensantrags ein sehr starkes Plus von 10,32 Prozentpunkt. Platz zwei ging an die FPÖ, die 21.15 Prozent erreichte und im vom Video-Skandal geprägten Wahlgang um 2 Prozentpunkte abrutschte. Die NEOS versammelten in Vandans 17.79 Prozent der Wähler hinter sich, was dem Ergebnis vor fünf Jahren nahezu entspricht und Platz drei bedeutet.

Dahinter liegt die SPÖ: Die Sozialdemokraten gewannen 2,01

Prozentpunkt auf 14.3 Prozent (vierter Platz). Die Grünen rutschten

vom dritten Platz ab – die Ökopartei verlor 7,58 Prozentpunkt und

kam auf 10.7 Prozent. EUROPA Jetzt erlangte beim ersten Antreten mit

1.32 Prozent den sechsten Platz. mit 0.6 Prozent.

Die Wahlbeteiligung in Vandans betrug 41,63 Prozent: 832 Stimmen

wurden abgegeben.

Dieser Text wurde im Rahmen eines Prototypen der APA – Austria

Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate (ohne Briefwahlstimmen)

automatisiert erstellt.

ELP2066 2019-05-26/23:59