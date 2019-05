# Bizau: ÖVP auch 2019 stärkste Partei

Die ÖVP bleibt in Bizau bei der EU-Wahl auf dem ersten Platz und

baut ihre Vormachtstellung mehr als deutlich aus. Die Volkspartei

kam auf 56.87 Prozent, das ist ein massiver Zuwachs von 10,91

Prozentpunkt gegenüber 2014. Platz zwei ging an die NEOS, die 17.03

Prozent erreichten und demnach gleich blieben. Die Grünen

versammelten in Bizau 16.21 Prozent der Wähler hinter sich, was dem

Ergebnis vor fünf Jahren nahezu entspricht und Platz drei bedeutet.