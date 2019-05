# Blons: ÖVP auch 2019 stärkste Partei

In Blons hat die ÖVP den ersten Platz behalten. Die Volkspartei

kam auf 60.56 Prozent. Das bedeutet allerdings einen Rückgang

gegenüber 2014 von 8,26 Prozentpunkt. Platz zwei ging an die NEOS,

die 16.9 Prozent erreichten und demnach gleich blieben. Die Grünen

versammelten in Blons 13.38 Prozent der Wähler hinter sich – ein

beachtliches Plus von 10,15 Prozentpunkt.