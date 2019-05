# ÖVP übernimmt Führung in Röthis

In Röthis hat die ÖVP die Grünen vom ersten Stockerplatz

gestoßen. Die Volkspartei, 2014 auf Platz 2, konnte 34.16 Prozent

der Stimmen lukrieren. Das ist um 5,25 Prozentpunkt mehr. An zweiter

Stelle liegen nun die NEOS, die 24.01 Prozent erreichten und um 8,36

Prozentpunkt merklich wuchsen. Die Grünen überzeugten in Röthis

19.62 Prozent der Wähler – ein deutlicher Rückgang um 13,35

Prozentpunkt und die Deklassierung von Platz eins auf Platz drei.